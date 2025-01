Rukometašice Radničkog u četvrtfinalu Kupa Srbije

Rukometašice Radničkog su u utakmici pretkola Kupa Srbije sjajnom i borbenom igrom savladale superligaša, ekipu Mladost iz Nove Pazove rezultatom 26:20 (13:11) i tako se plasirale u četvrtfinale najmasovnijeg takmičenja.

Nakon startnih 1:1 domaće igračice su ušle u ritam i nametnule svoj stil igre i došle do velikog vođstva u ovom periodu utakmice (5:1, 11.min). Znatno iskusnije gošće dolaze do daha i serijom 0:3 se vraćaju u igru (5:4, 14.min). U narednom periodu igre devojke u crvenom su bile u konstantnoj prednosti od jednog do dva gola sve do 23. minuta kada Mladost prvo dolazi do izjednačenja, a zatim i do prvog vođstva na utakmici (9:10, 25.min). Nije se dala četa Jasmine