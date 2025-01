Havarije i prekidi u isporuci vode u Kragujevcu

JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac – havarijska isključenja na dan 30.01.2025.

Erdoglija, ul. Starine Novaka ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka kućnog priključka. Mala Vaga, ul. Kneza Miloša ( od 11:00 do 15:00 časova ), popravka ulične linije. Erdoglija, ul. Kopaonička ( od 15:00 do 17:00 časova ), popravka kućnog priključka. Ilićevo, ugao Šopenove i Svetozara Miletića ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka ulične linije. Bresnica, ul. Cara Dušana ( od 11:00 do 14:00 časova ), popravka ulične linije. Ilićevo, ul. Milutina Gođevca ( od