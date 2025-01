I dalje toplo, temperature do 16 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i to uglavnom u prvom delu dana, dok se na severozapadu Srbije očekuju i sunčani intervali, a temperatura će se kretati od dva do 16 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, uglavnom južni i jugoistočni. U Novom Sadu će biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, vetar slab do umeren, jugoistočni, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 13 stepeni. U narednih nedelju dana očekuje se postepeni pad temperature, u nedelju i ponedeljak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se sneg.