Prvo oglašavanje Melanije Tramp nakon avionske nesreće u Vašingtonu

Prva dama SAD Melanija Tramp oglasila se na društvenim mrežama prvi put nakon što se noćas u Vašingtonu dogodila teša avionska nesreća kada sus e sudarili avion i helikopter.

Ona je u kratkoj objavi odala počast žrtvama. "Moje srce je uz one koji su pogođeni sinoćnom strašnom tragedijom. Molim se za one koji su na ovako tužan način izgubili živote, njihove porodice i voljene, i one koji su prvi odgovorili i koji su neumorno radili tokom noći. Neka nađu snagu i utehu u ovom teškom vremenu", napisala je Melanija. Njen suprug Donald Ttramp je tokom brifinga u beloj kući izjavio saučešće porodicama poginulih u svoje i Melanijino ime.