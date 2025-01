Tramp siguran da će Egipat i Jordan primiti raseljene Palestince

„Hoće, hoće!“, uveravao je Donald Tramp u četvrtak da će Jordan i Egipat primiti raseljene Palestince, mada te dve države to odbijaju. „Mi radimo mnogo za njih i oni će to učiniti“, rekao je republikanski predsednik SAD u Beloj kući novinaru koji ga je pitao kako može da natera Aman i Kairo da promene stav, ali na to nije odgovorio. Šef egipatske države Abdel Fatah al-Sisi i kralj Jordana Abdulah Drugi kategorički su u sredu odbacili ideju Trampa o prebacivanju