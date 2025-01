Studenti iz Beograda krenuli pešice ka Novom Sadu: Noć proveli na stadionu u Inđiji, ovo im je dalja ruta

Oko 400 studenata sa beogradskih fakulteta krenulo je pešice iz Beograda za Novi Sad.

Studenti beogradskih fakulteta juče su krenuli pešice iz Beograda do Novog Sada, kako bi se pridružili kolegama na blokadi tri mosta u tom gradu. Kako je planirano, 1. februara, studenti i granđani blokirće Žeželjev most, Varadinski most i Most slobode. Posle jednodnevne blokade beogradske Autokomande, koja je trajala od 10 sati u ponedeljak 27. januara do 10 sati u utorak 28. januara, studenti širom gradova Srbije nastavljaju sa protestima i blokadama zgrada