Jovanović (ProGlas) o studentima: Jedinstveni marš duha i velike istrajnosti

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i jedan od inicijatora "ProGlasa" Midorag Jovanović ocenio je kao "jedinstven marš duha i jedne velike istrajnosti i postojanosti", to što su studenti peške krenuli od Beograda do Novog Sada.

Kazao je za N1 da su studenti, "u nekom fizičkom smislu, sve ono što su radili prethodnih 60 dana dodatno zacementirali ovakvim poduhvatom, kakav je put od Beograda do Novog Sada". Jovanović je naveo da je Tužilaštvo za organizovani kriminal tek "počelo da grebe" u slučaju pada nadstrešnice i da je to "jasan dokaz da taj osnovni zahtev studenata nije ispunjen". "Vidimo da institucije počinju da funkcionišu pod pritiskom i to na kašičicu rade", rekao je on, piše na