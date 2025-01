"Na korak od pravde": Studenti iz Beograda ušli u Novi Sad

Studentske blokade fakulteta, koje traju već dva meseca, nastavljaju se i danas.

Iz Beograda su studenti pod parolom "Na korak od pravde", juče oko deset časova, krenuli peške do Novog Sada, u nameri da podrže novosadske kolege u blokiranju sva tri mosta u tom gradu, koje je najavljeno za 1. februar. Kasno sinoć stigli su do Inđije, gde su prespavali, a potom su, jutros oko devet časova nastavili protestni marš do Novog Sada. Protestna blokada u Novom Sadu organizuje se povodom tri meseca od pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici