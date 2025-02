Dačić: Protiv smo vanrednih izbora, Vučićev pokret ne ukida SPS i SNS

Beta pre 1 sat

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da je ta stranka uvek protiv vanrednih izbora, ne zato što se plaši toga, već je državi potrebna redovnost u funkcionisanju, kao i da je protiv uspostavljanja prelazne vlade.

"Čuli ste predsednika Aleksandra Vučića šta je rekao (o prelaznoj vladi), poznajem čoveka i siguran sam da to što je rekao predstavlja suštu istinu, a to znači da on nikad neće biti za to. Pošto on predlaže mandatara, znači da nikad neće ići ka tome, već poštovanju izbora. Da nekom da mandat bez izbora siguran sam da neće uraditi", rekao je Dačić za TV Pink.

Prema njegovim rečima, dolazak na vlast bez izbora je za Vučića, kao nekog ko predlaže mandatara, neprihvatljivo, niti bi SPS tako nešto prihvatio.

Na pitanje da li bi prihvatio da bude mandatar za sastav vlade, ako bi mu Vučić ponudio, on je rekao da nikad veću glupost nije čuo kada su ga neki novinari pitali da li je tačno da je odbio takvu ponudu.

"Ja sigurno ne pripadam kategoriji ljudi koji ne želi da se uhvate u koštac sa svim tim problemima. Glavno pitanje je šta je koncept nove vlade, razgovaraćemo o svemu. Najvažnije je šta predsednik države namerava, ne znam koji su njemu predlozi u glavi", naveo je Dačić.

Govoreći o pokretu čije je formiranje ponovo najavio Vučić, on je naveo da će se razgovarati o toj ideji, ali to sigurno ne podrazumeva ukidanje SPS ili Srpske napredne stranke i formiranje neke druge stranke.

"Apsolutna je neistina da će doći do bilo kakvog utapanja SPS. Mi ćemo zadržati svoju samosvojnost, samostalnost. Nije moguće da mi ukinemo našu partiju da bi se utopili u nešto drugo, to nije ni cilj. Želim da na to stavim tačku, da ne bilo nekih naklapanja", naveo je Dačić.

Govoreći o blokadi mostova u Novom Sadu, najavljenoj za danas, Dačić je pozvao sve da to bude mirno.

"Nismo ni razmišljali da bude upotrebe sile, intervencija. Osim ako neko napadne policiju ili želi da upadne u institucije države", rekao je Dačić, navodeći da postoji komunikacija sa redarskom službom kod blokada.

