Dačić: Protiv smo vanrednih izbora

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da je ta stranka uvek protiv vanrednih izbora.

Kako kaže, ne zato što se plaši toga, već je državi potrebna redovnost u funkcionisanju, kao i da je protiv uspostavljanja prelazne vlade. "Čuli ste predsednika Aleksandra Vučića šta je rekao o prelaznoj vladi, poznajem čoveka i siguran sam da to što je rekao predstavlja suštu istinu, a to znači da on nikad neće biti za to. Pošto on predlaže mandatara, znači da nikad neće ići ka tome, već poštovanju izbora. Da nekom da mandat bez izbora siguran sam da neće