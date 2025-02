Sekirom napao dva muškarca i policajca: Uhapšen M.R. (56) iz Prokuplja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M.R. (1969) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je on sinoć u Prokuplju zamahnuo sekirom prema dvojici muškaraca koja su stajala na ulici, u blizini njegove kuće, a potom je istom sekirom naneo lake telesne povrede policijskom službeniku koji je stao ispred njega, sa namerom da spreči povređivanje lica. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.