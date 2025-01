Uhapšen zbog sumnje da je proganjao devojčicu u Borči

Beogradska policija uhapsila je M.K. (1987) zbog sumnje da je proganjao devojčicu u Borči, saopštilo je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova.

On je, kako se sumnja, 29. januara na ulici u Borči najpre pratio devojčicu, a potom je uhvatio za ruku i zatražio da krene s njim. Kada se devojčica usprotivila, on se udaljio, navodi se u saopštenju policije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati posle čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.