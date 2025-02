Meteorolog kaže da se ovakve temperature u Srbiji događaju jednom u 30 godina: Evo kako će biti sve hladnije iz dana u dan

Nakon neobično toplog januara, meteorolozi najavljuju naglo zahlađenje.

Od subote će temperature početi da opadaju, dok se u nedelju u pojedinim krajevima očekuje slab mraz, saopštava RHMZ. U subotu ujutru magla će se javiti u kotlinama i dolinama, dok će tokom dana biti malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar će biti slab do umeren, severnih pravaca, a temperature će se kretati od 0 do 16 stepeni, najtoplije u Timočkoj Krajini. Od nedelje se nastavlja pad temperature, a početkom sledeće sedmice očekuje se jutarnji mraz,