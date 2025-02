Predsednik Vučić: Razgovori s univerzitetima neophodni što pre, razgovorom do rešenja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se svima koji su učestvovali na protestima i blokadama u Novom Sadu, ali se zahvalio kako je rekao i ogromnom broju građana koji nisu saglasni sa sadržajem tih protesta, a koji su, mirno i strpljivo sačekali okončanje i kraj demonstracija, naveo je predsednik na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

'To je veoma važna lekcija za sve nas. Važna, jer smo sačuvali mir, sačuvali stabilnost i sačuvali nadu za budućnost. Ono što je bitno, to je da razgovori sa profesorima, predstavnicima univerziteta krenu što pre, da niko ne izbegava svoju odgovornost, da dobro razumeju da je razgovor lekovit i da se do rešenja može doći samo razgovorom', rekao je on. Predsednik je naglasio i da je 'nepokolebljiv' u svom sudu da Srbija može i mora da dobije samo srpsku vladu,