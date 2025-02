Novosađanin rasturao lažne novčanice od 100 i 200 evra po Novom Sadu, Temerinu...

S. B. (59) iz Novog Sada uhapšen je zbog falsifikovanja novca.

Sumnja se da je on tokom prošle godine na području Novog Sada, Žablja, Temerina i Bačke Palanke stavljao u promet falsifikovane novčanice od 100 i 200 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Posle saslušanja, sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.