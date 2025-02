Protesti i blokade i danas po gradovima Srbije - skup profesora "Pobunjeni univerzitet" ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu

Profesori Univerziteta u Beogradu okupili su se danas u 11.30 ispred Filozofskog fakulteta i Rektorata da podrže studentske zahteve naglasivši da su to i zahtevi njih, profesora u akciji "Pobunjeni univerzitet". U Jovinoj gimnaziji veći deo nastavničkog kolektiva i članova sindikata Gimnazije traži smenu direktora škole Radivoja P. Stojkovića. Protesti, blokade i petnaestominutna tišina i danas na više lokacija u Beogradu, kao i u drugim gradovima Srbije - u Užicu, Valjevu, Šapcu, Novom Sadu.

Incident na blokadi ispred škole u Novom Sadu, Nepoznati muškarac više puta je pokušao da napadne učenike i nastavnike Škole za dizajn "Bogdan Šuput" u Novom Sadu, tokom blokade i odavanja 15-minutne pošte za nastradale On se, kako kažu očevici, izdvojio iz kolone automobila i došao do okupljenih ispred škole. Nakon što su ga okupljeni zaustavili i počeli da snimaju njegov automobil, on je izašao iz automobila i krenuo da udari osobe koje snimaju. Potom se