(Mapa) detaljna prognoza za februar: Pred nama su ledeni dani sa mrazom: Već sutra idemo u debeli minus, a još kad nas ošine košava!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će u prvoj dekadi februara biti uglavnom suvo sa hladnim jutrima i dnevnim temperaturama u granicama proseka, a prema klimatskim izgledima „u celoj Srbiji se očekuje februar sa srednjom temperaturom vazduha iznad granica višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem do 2 stepena“.

Podsetimo, kako smo već pisali, već sutra idemo u minus - u utorak (04. 02) ujutro u svim krajevima Srbije imaćemo slab do umeren mraz, a mestimično se očekuju magla ili niska oblačnost, naročito na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlјe. U ovim oblastima magla i niska oblačnost zadržaće se i pre podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenlјiv. Najniža temperatura od -7 do 0 stepeni Celzijusovih, a najviša od 4 do 9 stepeni. I na dalje će biti