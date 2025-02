Danas uapljen meteo alarm zbog niskih temperatura: Evo kakvo nas vreme očekuje, i šta stiže za vikend

U većem delu Srbije danas se očekuje sunčano vreme, osim na jugoistoku i jugozapadu gde će biti maglovito i oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutro u svim krajevima Srbije slab do umeren mraz, a mestimično se očekuju magla ili niska oblačnost, naročito na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus sedam stepeni do nula, a najviša od četiri do devet stepeni. U većini mesta će danas na asnazi biti žuti meteo alarm zbog ekstremno niskih temperatura. Prema podacima RHMZ, ovog jutra je najhlanije na Kopaoniku gde je u pet sati izmereno -8 stepeni,