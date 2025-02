Zelenski izrazio spremnost za direktne pregovore sa Putinom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je večeras spremnost za direktne pregovore sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i drugim silama kako bi se okončao rat koji je Kremlj pokrenuo pre gotovo tri godine.

Na pitanje britanskog voditelja Pirsa Morgana (Pearce) o mogućnostima pregovora sa Putinom, Zelenski je odgovorio da bi to uradio „ako bi to bila jedina opcija koja može doneti mir građanima Ukrajine“. U tom slučaju „ćemo to prihvatiti, sastanak četiri učesnika“, rekao je Zelenski u intervjuu emitovanom danas na Jutjub kanalu „Piers Morgan Uncensored“. Ukrajinski predsednik nije precizirao koji bi bili ostali učesnici, ali je ranije Morgan pomenuo mogućnost