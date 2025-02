S iste adrese prijetnje poslane na čak 100 srednjih škola u Hrvatskoj

ZAGREB - Dojave o bombama koje su danas stigle u više škola u Hrvatskoj poslane su putem mailova na čak 100 srednjih škola.

Svi su mailovi poslani s iste adrese, a server je u Africi, javlja 24 sata. U mailovima se navodno spominju islamističke prijetnje, no za to nema službene potvrde nadležnih službi. - U mailu je islamistička prijetnja - da je bomba u školi. Dosta općenito, ali, eto, treba prijaviti. Policajci su odmah došli, tako da je to išlo sve vrlo brzo- kazao je ujutro za HRT ravnatelj Strojarske tehničke škole Stjepan Mudifaj. U Zagrebu je prijetnje primilo 16 škola, dojave su