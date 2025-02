Politiko: Tramp razmatra da Roda Blagojevića nominuje za ambasadora SAD u Srbiji

Američki predsednik Donald Tramp razmatra da za ambasadora svoje zemlje u Srbiji nominuje bivšeg guvernera Ilinoisa, Roda Blagojevića.

Podsetimo, Blagojević je odležao osam godina zatvora zbog optužbi za korupciju a njegovu kaznu Tramp je ublažio tokom svog prethodnog mandata, 2020. godine, kada je Blagojević bio poslanik Demokratske partije SAD u Kongresu. Former Illinois Gov. Rod Blagojevich served eight years in prison on corruption charges before his sentence was commuted by Trump in 2020. It’s unclear how the Senate would receive a Blago nomination, write @ebazaileimil and @ak_mack