Blokade i petnaestominutna tišina širom Srbije - u Bogatiću protest protiv kopanja litijuma i podrška studentima

Studenti nastavljaju sa blokadama fakulteta i saobraćajnica širom Srbije tražeći odgovornost za tragediju u Novom Sadu 1. novembra, kada je 15 osoba poginulo, a dvoje ljudi teško povređeno. Nastavljaju se protesti i petnaestominutna tišina na više lokacija u Srbiji, danas u Kruševcu, Užicu, Nišu, Somboru, Leskovcu, Vranju, Knjaževcu, kao i na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu. U Bogatiću su se okupili poljoprivrednici, ekološki aktivisti iz Mačve kao i meštani na protestu protiv istraživanja litijuma

Štafetni maraton od Kragujevca do Beograda Studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevcu najavili su da će u nedelju, 9. februara, trčati štafetni maraton do Hrama Svetog Save u Beogradu. "Ovaj simbolični čin ima za cilj uručenje pozivnice svim fakultetima u Srbiji za protest koji će se održati 15. februara u Kragujevcu", navodi se u objavi na društvenim mrežama. Maratonci će krenuti u 9 časova, a njihov dolazak predviđen je oko 22 časa. Kakav bi to protest bio bez