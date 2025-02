"Ostajem sa vama, nigde ne idem": Vučević o ostavci, otkrio da li će je povući: Doneo sam najbolju odluku za Srbiju

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da neće povući ostavku na mesto premijera, i istakao da je njenim podnošenjem doneo najbolji odluku za Srbiju, a ne za sebe.

Vučević je na tribini u Temerinu naveo da nekada moraju da se donesu teške odluke da bi se sačuvala Srbija i da to nadilazi pitanje fotelje. - Postavljamo nova pravila u politici. Ostajem sa vama, ne planiram da idem nigde. Posebno ću obilaziti Vojvodinu, kao i sve delove Srbije - naglasio je Vučević. On je rekao da iako je pravno moguće da mu bude ponuđen novi mandat, on je za izbor novog predsednika i izbor nove vlade. - Nije realno da ostanem premijer. Ne bih