Hladno jutro, sunčan dan: Vetrovito u košavskom području

Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.

Vetar će biti slab do umeren, ali u košavskom području umeren i jak jugoistočni, dok će na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno dostići olujne udare. Jutarnja temperatura kretaće se između -8 i -1 stepen Celzijusa, dok će najviša dnevna biti od 4 do 9 stepeni. Građane Niša u subotu očekuje stabilno vreme sa slabim jutarnjim mrazom. Tokom dana biće pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar će biti slab do umeren južni. Jutarnja temperatura biće oko