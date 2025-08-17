MUP: Krivična prijava zbog sumnje da je klikerima iz praćke gađao pristalice SNS-a i policajce

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Anđela Risantijević
MUP: Krivična prijava zbog sumnje da je klikerima iz praćke gađao pristalice SNS-a i policajce
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će pripadnici MUP-a Policijske stanice Lazarevac, podneti krivičnu prijavu protiv mladića za kog se sumnja da je 13. avgusta ispred prostorija SNS-a u Lazarevcu klikerima iz praćke gađao pristalice i aktiviste ove stranke i policijske službenike. „Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Lazarevac, podneće kirvičnu prijavu protiv V. S. (2006) zbog postojanja osnova sumnje da je
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Gađao policajce i pristalice SNS klikerima iz praćke, dobio krivičnu prijavu

Gađao policajce i pristalice SNS klikerima iz praćke, dobio krivičnu prijavu

Nedeljnik pre 45 minuta
U sinoćnim neredima u Srbiji povređeno 6 policajaca, privedeno 56 ljudi tokom neprijavljenih protesta (FOTO)(VIDEO)

U sinoćnim neredima u Srbiji povređeno 6 policajaca, privedeno 56 ljudi tokom neprijavljenih protesta (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 5 minuta
Vrhovno tužilaštvo: Pažljivo ćemo pratiti procesuiranje odgovornih za napade u Valjevu

Vrhovno tužilaštvo: Pažljivo ćemo pratiti procesuiranje odgovornih za napade u Valjevu

RTV pre 55 minuta
Prijava protiv mladića koji je na protestu klikerima iz praćke gađao pristalice SNS i policiju

Prijava protiv mladića koji je na protestu klikerima iz praćke gađao pristalice SNS i policiju

In medija pre 1 sat
MUP: Krivična prijava zbog sumnje da je klikerima iz praćke gađao pristalice SNS-a i policajce

MUP: Krivična prijava zbog sumnje da je klikerima iz praćke gađao pristalice SNS-a i policajce

Novi magazin pre 1 sat
MUP: Prijava protiv mladića koji je iz praćke gađao pristalice SNS i policajce

MUP: Prijava protiv mladića koji je iz praćke gađao pristalice SNS i policajce

Euronews pre 1 sat
MUP: Krivična prijava zbog sumnje da je klikerima iz praćke gađao pristalice SNS-a i policajce

MUP: Krivična prijava zbog sumnje da je klikerima iz praćke gađao pristalice SNS-a i policajce

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPSNSLazarevacPolicija

Društvo, najnovije vesti »

Demonstranti u Izraelu zahtevaju prekid vatre i oslobađanje talaca u Gazi

Demonstranti u Izraelu zahtevaju prekid vatre i oslobađanje talaca u Gazi

Beta pre 10 minuta
RHMZ upozorava na jake pljuskove i grad

RHMZ upozorava na jake pljuskove i grad

Serbian News Media pre 15 minuta
Gađao policajce i pristalice SNS klikerima iz praćke, dobio krivičnu prijavu

Gađao policajce i pristalice SNS klikerima iz praćke, dobio krivičnu prijavu

Nedeljnik pre 45 minuta
Pokrenuta kampanja za pravo ljudi da biraju da li će dobijati poštu ili imejl

Pokrenuta kampanja za pravo ljudi da biraju da li će dobijati poštu ili imejl

Radio 021 pre 5 minuta
Pomeraju se oblaci, ovde će pljuštati u naredna 2 sata! Nižu se upozorenja RHMZ: Upaljen i meteoalarm zbog ovih opasnih pojava…

Pomeraju se oblaci, ovde će pljuštati u naredna 2 sata! Nižu se upozorenja RHMZ: Upaljen i meteoalarm zbog ovih opasnih pojava

Blic pre 10 minuta