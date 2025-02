Nakon jutarnjeg mraza, sunčano i vetrovito, od srede preokret

Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar slab do umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni.Najniža temperatura od -8 do -1 stepen, a najviša od 4 do 9 stepeni. U nedelju i početkom sledeće sedmice suvo sa sunčanim intervalima, a od srede uz više oblačnosti sa većom pojavom kiše, u sredu u južnim i zapadnim, a potom mestimično i u ostalim predelima Srbije. Dnevna temperatura biće u granicama normale za prvu polovinu februara, od 4 do 9 stepeni. U košavskom području u nedelju, 9. februara