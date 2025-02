Starmer smenio državnog sekretara u ministarstvu zdravlja zbog poruka na Vocapu

Britanski premijer Keir Starmer danas je smenio Endruja Gvina, državnog sekretara u ministarstvu zdravlja, zbog poruka koje je slao na aplikaciji VocAp.

Gvin se izvinio na platformi X zbog "loše shvaćenih" komentara, nakon izveštaja lista "Mejl on sandej" da je poslao seriju uvredljivih poruka na VocApu, preneo je Rojters. "Duboko se kajem zbog loše shvaćenih komentara i izvinjavam se za svaku uvredu koju sam naneo", napisao je Gvin na platformi X. On je istakao da u potpunosti razume odluke koje su premijer i stranka doneli i da će ih, iako veoma tužan što je suspendovan, podržati na svaki mogući način. "Mejl on