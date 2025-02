Novosadski studenti i maratonci prešli više od polovine puta do Beograda (UŽIVO)

Širom Srbije, komemorativnim skupovima od 11.52 do 12.07 odata je pošta stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Novosadski studenti krenuli su oko 12.10 u štafetno trčanje do Beograda. Krajnja tačka, gde Novosađani predaju štafetu Beograđanima, biće Studentski trg u Beogradu, a dolazak je planiran između ponoći i 02:00 u utorak, 11. februara, objasnili su.

Čitav put od Novog Sada do Beograda studenti su podeli na 13 etapa. U maratonu učestvuju studenti 14 novosadskih fakulteta i visokih škola, etape su duge oko šest km, a najdužu – petu, od oko 11 kilometara – trčali su studenti sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja do Inđije. Studenti će se smenjivati u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi, u Batajnici, pa u Zemun polju kod Galenike, u Zemunskom parku i konačno kod Tržnog centra Ušće. Najkraću etapu od TC Ušće do