Đurić na sastanku sa Kajom Kalas: Članstvo u EU prioritet Srbije, otvaranje Klastera 3 veoma značajno

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je u razgovoru sa visokom predstavnicom EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Kajom Kalas u Rimu, da je punopravno članstvo u EU spoljnopolitički prioritet Srbije i podvukao da je Beograd kredibilan partner Brisela, posvećen daljem produbljivanju ukupne saradnje.

Đurić je u razgovoru, održanom na marginama ministarskog sastanka grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, istakao da visoko ceni mišljenje Kaje Kalas da je region Zapadnog Balkana veoma važan za EU, kao i da tokom mandata želi napredak u procesu proširenja. On je izrazio nadu da će zajedničkim radom doći do prevazilaženja zastoja u napretku Srbije u procesu pristupanja EU i naglasio da bi što skorije otvaranje Klastera 3 bilo veoma značajno, jer bi to bio dodatni