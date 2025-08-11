Brnabić o protestu u Vrbasu: Odraz frustriranosti, nemoći i mržnje

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da su okupljanja ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS), poput večerašnjeg protesta u Vrbasu, „odraz frustriranosti, nemoći i mržnje“. „Batinaši i huligani, bezidejni zgubidani se ponovo okupili ispred prostorija SNS, ovoga puta u Vrbasu.

Apsolutno bez ideje kako da odgovore na rad i posvećenost naše stranke i naših predsednika Miloša Vučevića i Aleksandra Vučića“, napisala je Brnabić na društvenoj mreži X. Policija večeras u Vrbasu razdvaja grupu studenata i građana sa jedne i grupu pristalice Srpske napredne stranke sa druge strane, a posle niza razmenjenih psovki i uvreda uzajamno su bačene i plastične flaše. „Zamislite kakva bi Srbija bila da je ovakvi vode… Pobediće – nikad“, poručila je