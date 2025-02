Salman Ruždi sveočio protiv napadača: "Mislio sam da me udara pesnicom, a onda sam video krv na odeći"

Pisac i esejista Salman Ruždi svedočio je protiv svog napadača, optuženog za pokušaj ubistva tokom razgovora održanog 2022. godine u ruralnom mestu u američkoj državi Njujorku.

Tokom svedočenja Ruždi je pokazao poroti svoje povređeno desno oko, prenosi Rojters. Hadi Matar (26) izjasnio se da nije kriv po optužbama okružnog tužioca za pokušaj ubistva drugog stepena i napad drugog stepena. Ruždi je ušao u sudnicu sa zatamljenim naočarama kojima je pokrio oko koje mu je Matar povredio nožem. "Udario me je jako, jako. U početku sam mislio da me udara pesnicom, a ubrzo sam video zaista veliku količinu krvi na svojoj odeći. Do tada me napadač