Duva košava, subjektivni osećaj i kao da je minus 18

U Beogradu jutros -1 stepen, duva hladna košava, pa je subjektivni osećaj zbog toga kao da je čak -7 stepeni.

Širom zemlje je jako hladno, -11 stepeni trenutno na Crnom Vrhu, i u Dimitrovgradu, dok subjektivni osećaj ide i do -18 stepeni. Sinoptička situacija ponovo pogoduje jačanju jugoistočnih vetrova iznad Balkana. U pitanju je hladna košava, koja iako duva sa juga, do nas donosi zapravo hladan vazduh sa severoistoka Evrope. Do kraja nedelje vreme hladno, uz kišu, sunežicu i sneg. Narandžasti meteoalarm je aktiviran zbog niskih temperatura, susnežice i mraza na području