Priština u lovu na novu vladu: Nekoliko scenarija u opticaju i svi do jednog su pod znakom pitanja: Jedna opcija bi bila najbolja za Srbe

U Prištini se i dalje prebrojavaju glasovi nakon nedavnih parlamentarnih izbora a, kako sada stvari stoje, i opozicija koja juriša na vlast i Aljbin Kurti koji se trudi da je sačuva, imaće zahtevan posao oko formiranja nove vlade. Uporedo sa tim se provlači i jedno važno pitanje: šta bi tamošnjim Srbima išlo na ruku? Da opozicija sastavi vladu, ocenjuju analitičari, ali ujedno prognoziraju da će nova vlada imati rok trajanja.

Ognjen Gogić, politikolog, procenjuje da je nakon prebrojanih 99,17 odsto glasova i dalje moguće da Kurti sa svojom strankom "Samoopredeljenje" napravi vlast, ali da je to ipak najmanje verovatno. Takođe, nema dileme da to ne bi bilo dobro po Srbe. - Bilo bi dobro da cela opozicija DPK, DSK i ABK napravi vladu. Sve stranke koje čine opoziciju su, do sada, imale premijera i u tim vladama bile umerenije prema Srbija. Sem toga, sve su mnogo osetljivije na ono što