U Srbiji danas oblačno sa kišom, temperatura do 11 stepeni

U toku dana očekuje se mestimično slaba i kratkotrajna kiša, koja će se posle podne još samo na istoku Srbije lokalno lediti na tlu.

Vetar će biti slab do umeren, u košavskom području ujutru i pre podne umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, u drugom delu dana u postepenom slabljenju. Najniža temperatura biće od -3 do 3 stepena, a najviša od 1 stepen na istoku do 11 stepeni na zapadu Srbije. Što se tiče izgleda vremena u Srbiji za narednih sedam dana, očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme. U petak će biti malo toplije, mestimično sa