Sutra suvo vreme, temperatura do 15 stepeni

U Srbiji će sutra biti suvo vreme, a uveče i tokom noći se očekuje kiša mestimično, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Umereno do potpuno oblačno i malo toplije. U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije sneg, dok će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati suvo. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, pre podne na severozapadu, a zatim postepeno i u ostalim krajevima u skretanju na umeren severni i severozapadni. U većini mesta najniža temperatura biće od nule do pet, a najviša od sedam do 15 stepeni, dok će na istoku Srbije biti hladnije - ujutru od