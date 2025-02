Pentagon šalje signal Moskvi! Novinari u Briselu svedočili novom narativu

Cilj američkog predsednika Donalda Trampa je da se zaustavi gubitak života i postigne mir, što je svakako u interesu Vašingtona, poručio je Pit Hegset.

Sjedinjene Američke Države se nadaju da će razgovor predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina, kao i Vladimira Zelenskog, dovesti do postizanja dugoročnog i održivog mira u Ukrajini, izjavio je šef Pentagona Pit Hegset. "Kao što ste videli, postoji jedna osoba na svetu koja može da okupi strane kako bi postigli mir, a to je predsednik Donald Tramp. On je to pokazao juče razgovarajući i sa Vladimirom Putinom i sa Zelenskim, tražeći, nadamo se,