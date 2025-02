Ostaju iza rešetaka: Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za četiri zaposlena u Ministarstvu rada: 10 godina davali licence iako nisu smeli!

Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor za četvoro zaposlenih u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od januara 2014. do decembra 2024. godine iskorišćavanjem svojih službenih ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti omogućili obavljanje delatnosti Domu za smeštaj odraslih i starijih "Ivanović" u Barajevu, iako za to nije ispunjavao zakonske uslove.

Na taj način su pribavili imovinsku korist tom pravnom licu kroz naplaćene usluge korisnicima u iznosu ne manjem od milion i po dinara. Pritvor im je određen da ne bi uticali na svedoke, saopšteno je iz tog suda. Načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor, Sektora za brigu o porodici i socijalnoj zaštiti Ana V, kao i inspektori socijalne zaštite Nataša S, Marijana G. i Miodrag T. na saslušanju su negirali izvršenje krivičnih dela za koja se terete. Naredbom o