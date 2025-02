Ponoš poslao poruku „uznemirenom“ predsedniku

Predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš osvrnuo se na današnju centralnu državnu manifestaciju povodom obeležavanja Dana državnosti – Sretenja. „Neki Vučević iz Orašca poručuje da bi da razgovara.

Vapi. Niko neće. Niko ne zna ko je on. Da skokne do Kragujevca pa tamo pokuša. Tamo su svi dobre volje. A šef mu su i dalje premišlja da li danas da ustane ili odustane. Takav neki dan. Svi su ustali. Ti odustani“, napisao je Ponoš na svom X profilu. Neki Vučević iz Orašca poručuje da bi da razgovara. Vapi. Niko neće. Niko ne zna ko je on. Da skokne do Kragujevca pa tamo pokuša. Tamo su svi dobre volje. A šef mu su i dalje premišlja da li danas da ustane ili