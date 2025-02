Vučević: Potrebno je da čujemo jedni druge, pozivam na razgovor studente, dekane, rektore

Na današnji Dan državnosti Srbije, a posebno u okolnostima u kojima se nalazimo, potrebna nam je veća odgovornost, više sluha jednih za druge, potrebno je da čujemo jedne druge, izjavio je predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, ističući da bez direktnog dijaloga i razgovora nije moguće naći najbolje rešenje.

On je pozvao na razgovor studente, dekane, rektore kako bi se našlo najbolje rešenje za državu i narod, i istakao da je siguran da će razum prevladati i da će do dijaloga doći. "Kad kažem najbolje rešenje, podrazumevam najbolje rešenje za građane Srbije, za srpski narod gde god da živi i, naravno, za našu državu. To je jedini pravi i lekoviti put za srpsko društvo", rekao je on za Jutarnji dnevnik RTS-a. Naveo je da će današnje obeležavanje Dana državnosti biti