Kragujevac: Radno vreme Doma zdravlja i apoteka za praznike

Ambulante Doma zdravlja Kragujevac i apoteke Apotekarske ustanove Kragujevac u subotu (15. februara), nedelju (16. februara) i ponedeljak (17. februara) organizovaće dežurstva pošto su u pitanju neradni dan u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

Dežurstvo se organizuje po već utvrđenom rasporedu. Dom zdravlja Kragujevac Služba opšte medicine: Zdravstvena stanica br.4 u ul. Svetozara Markovića - subota i nedelja od 8 do 18 sati, ponedeljak od 7 do 20 sati Zdravstvena ambulanta Stragari - subota, nedelja i ponedeljak od 7 do 12 sati u ambulanti, od 12 do 14 sati na terenu. Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece - u centralnom punktu u ul. Svetozara Markovića br. 23 - subota i nedelja od 8 do 18,