Protesti širom Srbije: Tišina za stradale u Novom Sadu, Sremci solidarno u Mitrovici

Širom Srbije i danas su građani, studenti i srednjoškolci održali proteste, blokade i 15-minutnom tišinom odali poštu stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Na više lokacija u Beogradu i drugim gradovima u 11.52, petnaestominutnom tišinom, odata je pošta za stradale. Za studente iz Novog Sada, Beograda, Niša, Čačka, Kraljeva, Novog Pazara koji su pešačili do Kragujevca i učestvovali u 15-časovnom protestu, organizovan je besplatan prevoz do njihovih odredišta. Do Beograda autobusom, a i taksisti su se ponovo organizovali. Protest građana i studenata "Sremci solidarno", održan je u Sremskoj Mitrovici. U Subotici