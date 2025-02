Blokade i tišina za stradale u Novom Sadu - taksisti vraćaju studente posle protesta u Kragujevcu

BEOGRAD/KRAGUJEVAC - Studenti nastavljaju sa blokadama tražeći odgovornost za tragediju u Novom Sadu 1. novembra, kada je 15 osoba poginulo, a dvoje ljudi teško povređeno. Na više lokacija u Beogradu i drugim gradovima u 11.52, petnaestominutnom tišinom, odata pošta za stradale. Za studente iz Novog Sada, Beograda, Niša, Čačka, Kraljeva, Novog Pazara koji su pešačili do Kragujevca i učestvovali u 15-časovnom protestu, organizovan je besplatan prevoz do njihovih odredišta. Do Beograda autobusom, a i

Taksisti vratili studente i u Kraljevo Taksisti su dovezli kućama i studente koji su u subotu otišli peške iz Kraljeva u Kragujevac. Dočekali su ih roditelji u 13.45 ispred Autobuske stanice. Emotivan ispraćaj studenata Kolona od 300 taksista iz Beograda došla je danas u Kragujevac da bi besplatno vratila kući studente koji su do tog grada došli peške da bi prisustvovali protestu “Sretnimo se na Sretenje“, a oproštaj od njih bio je emotivan, kao i doček u petak