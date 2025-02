Najtužnija slika za Grobare: Pogledajte kako Željko Obradović teši uplakanog Karlika Džonsa posle finala Kupa

Košarkaši Partizana još jednom nisu uspeli da dođu do trofeja u Kupu Radivoja Koraća, gde je u finalu od njih bila bolja ekipa Crvene zvezde sa 89:83 nakon produžetka.

Crno-beli su imali šansu da dobiju ovaj meč, ali je tragičar postao Karlik Džons. Plejmejker koji nastupa za Južni Sudan je odigrao neverovatnu utakmicu, vukao je svoj tim i postigao je čak 34 poena, ali kako se sportska fortuna okrenula, on je postao tragičar ovog meča. Karlik Džons je bio ubedljivo najbolji pojedinac, kada je Filip Petrušev izblokiran na 17 sekundi do kraja, on je bio taj koji je uzeo loptu u ruke i krenuo je u prodor. Čuvao ga je Ajzea Kenan,