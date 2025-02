U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, najviše do 8 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i suvo, na jugozapadu i jugu ponegde i sa kratkotrajnim sunčanim intervalima, uz najnižu temperaturu od -5 do 0 i najvišu od dva do osam stepeni Celzijusa.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uveče i tokom noći biće oblačno, a u predelima južnije od Save i Dunava mestimično sa snegom. Duvaće slab, severni i severoistočni vetar. I u Beogradu će danas biti oblačno, suvo i hladno, sa vetrom slabim, severnim i severoistočnim. Najniža temperatura iznosiće od -4 do -2, a najviša oko dva stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, (23. februara), u ponedeljak pre podne na severu, a