Đoković oštro o Sineru: "Zemljotres! Ovo je veliki problem za sport"

Nakon što je Janik Siner dobio "simboličnu" suspenziju od tri meseca zbog dokaza da je pao na doping testu, oglasio se na tu temu i Novak Đoković.

Po mnogima najbolji igrač svih vremena je bio vrlo direktan i oštar govoreći o kazni za trenutno prvog tenisera sveta. Đoković je o ovome govorio nakon što je pobedom u dublu sa Fernandom Verdaskom započeo učešće na ATP turniru u Dohi. "To je tema ne samo ovih dana, nego mesecima unazad", počeo je Đoković. "Od avgusta prošle godine. Pravi šok, zemljotres za seo svet. I drugi broj 1, Iga Švjontek, i ona je bila suspendovana a da to niko nije znao, i to van sezone,