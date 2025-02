Doha - Čilić namučio Alkaraza, ali ništa od iznenađenja

Počeo je turnir u Dohi, gde ćemo narednih dana gledati i našeg Novaka Đokovića, a pre toga je plasman u drugo kolo izborio španski teniser Karlos Alkaraz.

On je danas na startu turnira savladao iskusnog Hrvata Marina Čilića sa 2:0, po setovima 6:4, 6:4, za sat i 42 minuta igre. Čilić je već u prvom gemu uspeo da napravi brejk, ali mu je Alkaraz odmah uzvratio. Vodila se zatim ravnopravna borba, ali je Španac u sedmom gemu uspeo da realizuje petu brejk-loptu i tu prednost do kraja seta nije ispustio. U drugom setu se igralo gem za gem sve do samog finiša, a onda Alkaraz u devetom gemu dolazi do brejka i zatim na svoj