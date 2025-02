"Protesti doneli velike probleme ekonomiji" Vučić: Najvažnije da sačuvamo radna mesta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su protesti u prethodna tri meseca doneli velike i ozbiljne probleme našoj ekonomiji i naglasio da je od pitanja da li smo podeljeni kao društvo ili nismo za njega mnogo važnije pitanje kako ćemo da sačuvamo radna mesta.

"Ne mislim da je problem kada ljudi imaju različite stavove, različita mišljenja. Naprotiv, to je lekovito, blagorodno za demokratiju u jednoj zemlji. Nikakav to problem nije. Ne postoji zemlja u kojoj imate potpuno jednoumlje, ali ono što je važno jeste da po ključnim pitanjima postignemo jedinstven i zajednički stav. To u našoj zemlji već dugo vremena nije moguće, ali nije nas to do pre tri meseca ometalo u razvoju i napretku Srbije", rekao je Vučić gostujući u