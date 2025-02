Đoković ostao sedmi teniser sveta, Kecmanović skočio na 42. mesto

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zadržao je sedmo mesto na ATP listi sa 3900 bodova, dok je Miomir Kecmanović trijumfom u Derlej Biču napredovao za čak 14 pozicija i sada je 42. na svetu.

Novak Djokovic and Carlos Alcaraz are the real faces of tennis, not Jannik Sinner. pic.twitter.com/GamvLABUpo https://t.co/MtfLKf1ufD — Chad Dinas (@ChadDinas) February 16, 2025 Italijan je zadržao prvo mesto iako je izgubio 500 bodova neigranjem u Roterdamu, a u narednim mesecima njegova prednost će se sigurno istopiti jer će zbog suspenzije preskočiti nekoliko turnira. Siner sada ima 11.330 bodova. Na drugom mestu je Aleksander Zverev (8135), treći je Karlos