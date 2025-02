Nemačko ministarstvo spoljnih poslova: Situacija u Srbiji i dalje duboko zabrinjavajuća

Nemačko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je večeras da situacija u Srbiji "ostaje duboko zabrinjavajuća" i ocenila da se "aktivisti, zbog toga što dižu glas, suočavaju sa napadima i kampanjama kaljanja ugleda."

Kako je ministarstvo saopštilo preko društvene mreže Iks, 'neophodno je da se mediji i političari ponašaju razumno.' The situation in #Serbia remains deeply concerning: Activists face attacks and smear campaigns for raising their voices. Media and politicians need to act responsibly. #Serbia is an #EU candidate, and as such, we expect it to uphold the rule of law and human rights. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 17, 2025 'Srbija je zemlja