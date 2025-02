(VIDEO) Najmanje 18 ljudi povređeno u avionskoj nesreći u Torontu, troje u teškom stanju

Najmanje 18 ljudi, od 80 koliko ih je bilo u letelici koja se prevrnula prilikom sletanja na aerodrom u Torontu, povređeno je, izneli su zvaninici novi bilans.

Kako prenosi Rojters, tri osobe koje su bile u avionu Delta erlajnsa koji je leteo iz Mineapolisa, u kritičnom su stanju, a među njima je i jedno dete, a i još 15 povređenih je odmah prevezeno u bolnice. Do nesreće je došlo prilikom veoma vetrovitog vremena posle snežne oluje, navodi Rojters. Na društvenim mrežama pojavio se snimak trenutka sletanja aviona, na kojem se vidi da se avion i zapalio pošto je dodirnuo pistu. New best angle video of YYZ Delta Airlines